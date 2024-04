Der US-Dollar (USD) gewinnt am frühen Dienstag weiter an Stärke, nachdem er sich am Montag besser als seine Hauptrivalen entwickelt hat. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen für März. Die Federal Reserve (Fed) wird Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlichen, und mehrere Fed-Entscheidungsträger, ...

