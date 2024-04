Am Mittwochmorgen vor Handelsstart wird ASML seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Das Gros der Analysten blickt vorab positiv auf die Veröffentlichung und sieht insbesondere beim Auftragseingang Überraschungspotenzial. Die Deutsche Bank erhöht sogar noch einmal kräftig das Kursziel.Die Analysten von Morgan Stanley erwarten, dass ASML im abgelaufenen Quartal Netto-Bookings am oberen Ende der Spanne zwischen fünf und sechs Milliarden Dollar ausweisen wird. Auch die Auftragslage in China, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...