Die britische Arbeitslosenquote stieg in den drei Monaten bis Februar auf 4,2% - Die Zahl der Antragsteller in Großbritannien lag im März bei 10,9K - GBP/USD hält den Aufschwung in Richtung 1,2450 nach gemischten britischen Arbeitsmarktdaten - Die ILO-Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs (UK) lag in den drei Monaten bis Februar bei 4,2% ...

