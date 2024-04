Im ersten Quartal musste die Bank of America einen Rückgang ihrer Gewinne hinnehmen, bedingt durch eine Abnahme der Zinseinnahmen. Zusätzlich wurde das Finanzinstitut mit einer Zahlung von 700 Millionen US-Dollar in den Einlagensicherungsfonds belastet. Der Nettogewinn sinkt damit um 1,5 Milliarden US-Dollar.Finanzzahlen im Überblick Die Bank of America präsentiert ihre Ergebniss aus dem ersten Quartal 2024. Die Zahlen zeigen ein ...

