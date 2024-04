Nach Ansicht der Bank of America sollten sich die Anleger durch den jüngsten Marktrückgang nicht zu sehr erschrecken lassen. Die Bank of America ist der Ansicht, dass die jüngste Abwärtsbewegung ein vielversprechender Einstiegspunkt ist, bevor der Markt im Sommer wieder in den grünen Bereich schwenkt.Der April markiert den schlechtesten Monat für den S&P 500 seit September 2023, da die Erwartungen der Anleger in Bezug auf Zinssenkungen aufgrund einer weiterhin hohen Inflation zurückgingen. Der breite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...