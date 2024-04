120. 000 der photovoltaisch-thermischen Solarmodule können in dem neuen Werk nahe Dresden jährlich gefertigt werden. Bereits im Dezember lief die Produktion an. Sunmaxx PVT hat seine neue Produktionsstätte in Ottendorf-Okrilla in der Nähe von Dresden offiziell eröffnet. Sie verfügt über eine Jahreskapazität von 50 Megawatt. Dies entspricht der Produktion von 120. 000 photovoltaisch-thermischen (PVT) Solarmodulen, wie der Hersteller am Dienstag erklärte. Bereits im Dezember sei die Produktion angelaufen. Unter Beisein des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Michael ...

