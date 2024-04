Die Industrieproduktion in den USA expandierte weiterhin in moderatem Tempo - Der US-Dollar-Index pendelt weiterhin über der Marke von 106,00 - Wie die US-Notenbank (Fed) am Dienstag mitteilte, stieg die Industrieproduktion in den USA im März auf Monatsbasis um 0,4 %. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg von 0,4 % im Februar und entsprach den Markterwartungen. ...

