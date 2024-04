Die Analysten von TD Securities weisen darauf hin, dass sich der Gouverneur der Bank of Canada (BoC), Macklem, am Dienstagnachmittag in eine Reihe von CAD-Risikoereignissen einreihen wird, wenn er um 17:15 Uhr GMT ein Kamingespräch mit dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, führt. Die Märkte werden auch auf Powells Äußerungen zur Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...