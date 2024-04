Der Sportartikelhersteller Adidas hat am Abend seine vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal präsentiert und dabei positiv überraschen können. Zudem erhöhte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie reagiert dementsprechend positiv. Auf Tradegate gewinnt das Papier derzeit gut drei Prozent auf 208,70 Euro.Im ersten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatz acht Prozent über dem Vorjahresniveau. In Euro stieg der Umsatz um vier Prozent auf 5,46 Milliarden Euro, so Adidas in ...

