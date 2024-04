Berlin - Angesichts der Ankündigung von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU), die Schuldenbremse reformieren zu wollen, hat sich FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit einem scharfen Appell direkt an CDU-Parteichef Friedrich Merz gewandt.



"Als Koalition arbeiten wir daran, unsere Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Die Richtung, die die Union einschlägt, macht mir große Sorgen", sagte Dürr dem Nachrichtenportal T-Online. Politiker der CDU wollten "planwirtschaftlichen Klimaschutz" weiter vorantreiben, so der FDP-Politiker. "Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien und der Berliner Bürgermeister Wegner wollen die Schuldenbremse schleifen - dafür strebt die Berliner Regierung sogar eine Bundesratsinitiative an."



Hinzu komme die "überbordende Bürokratie und Regulierung aus Brüssel" von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Die Union befindet sich auf einem gefährlichen Linkskurs, der unsere Wirtschaft schwächen würde", sagte Dürr. "Friedrich Merz sollte dem zügig Einhalt gebieten."

