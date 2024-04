Im Jahr 2023 wurde in den rheinland-pfälzischen Häfen weniger Fracht umgeschlagen als in 2022. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems meldeten die Schiffs- bzw. Frachtführer einen Güterumschlag von rund 18,4 Millionen Tonnen. Das waren 1,5 Millionen Tonnen bzw. 7,5 Prozent weniger als im Jahr 2022 und der niedrigste Wert seit den 50er-Jahren des vorigen...

