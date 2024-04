Die ökologische Landwirtschaft Schleswig-Holsteins ist zwischen 2003 und 2023 stark gewachsen. So stieg die Zahl der Betriebe mit ökologischem Landbau in diesem Zeitraum von 338 auf 820. Damit erhöhte sich der Anteil dieser Betriebe an allen landwirtschaftlichen Betrieben von zwei auf sieben Prozent. Die Zahl der gehaltenen Tiere entwickelte sich noch deutlicher. Seit 2003...

