In dem Jahr 2023 exportierte Peru 143.000 Tonnen Bio-Bananen im Wert von 110 Millionen USD, was einem Mengenrückgang von 14 % und einer Wertverringerung von 6 % im Vergleich zu dem Vorjahr entspricht, heißt es in einem Artikel von Fructidor.com, der sich auf peruanische Exportstatistiken stützt. Bildquelle: Pixabay Obwohl der Durchschnittspreis für Bananen auf dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...