© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut



Die Aktie des Wechselrichterherstellers SolarEdge crashte am Dienstag auf ein neues Mehrjahrestief. Wann nimmt der Schrecken ein Ende?Die Aktie von SolarEdge, einst ein innerhalb der Solarbranche gefeierter Anlegerliebling, ist am Dienstag auf ein neues 52-Wochen-Tief und damit den niedrigsten Stand seit Juni 2019 gefallen. Neues Mehrjahrestief nach katastrophaler Kursentwicklung Grund für die anhaltenden Verluste dürften neben der gleichzeitigen Überproduktions- und Absatzkrise in der Branche die in den vergangenen Wochen stark gestiegenen Anleiherenditen sein. Die vielbeachtete 10-jährige US-Staatsanleihe kletterte am Dienstag zeitweise auf knapp 4,7 Prozent und damit den höchsten Stand …