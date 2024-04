Berlin - Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat auch eine Neufassung der umstrittenen Formulierung zu Muslimen im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms scharf kritisiert. "Ein weiterer Versuch der Christlich Demokratischen Union in trüben Gewässern zu fischen, um Muslime zu stigmatisieren", sagte Mazyek dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland"



Die neue Passage lautet: "Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. (...) Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland." Zuvor stand in dem Entwurf: "Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland."



Mazyek sagte: "Wenn überhaupt, wäre eine Formulierung, die alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften anspricht, akzeptabel, anstatt nur eine bestimmte herauszugreifen und negativ zu markieren." Diese "selektive Vorgehensweise" bediene anti-muslimische Ressentiments und Stereotypen abseits der breiteren Debatte "über eine sogenannte Leitkultur".

