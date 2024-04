Der DAX hat am Dienstag weiter Federn lassen müssen. Er ging mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 17.766,23 Zählern aus dem Handel. Die Unsicherheit um die Zinsentwicklung in den USA sowie insbesondere um die Entwicklung im Nahen Osten belasten. Auch am Mittwoch ist vorerst mit keinem neuen Schwung zu rechnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent Höher auf 17.779 Punkte.Im Blickpunkt dürften unter anderem die Zahlen von Adidas und Continental stehen, die beide Unternehmen ...

