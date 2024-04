Es war am Ende wieder eine der viel beschworenen "magischen Nächte" in Dortmund. Der BVB konnte in einem wilden Spiel gegen Atletico Madrid den Rückstand aus dem Hinspiel drehen und zog dank eines letztlich verdienten 4:2-Heimerfolgs zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 wieder in das Halbfinale der Champions League ein. Das Spiel, in dem Borussia Dortmund wie so häufig in dieser Saison die Fans wieder einmal ein Wechselbad der Gefühle durchmachen ließ, ist gleich auf mehreren Ebenen extrem wichtig. ...

