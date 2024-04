Die HELLA GmbH & Co. KGaA ist wie vom Unternehmen erwartet solide in das neue Geschäftsjahr 2024 gestartet. Den heute veröffentlichten Daten zufolge liegt der Konzernumsatz im ersten Quartal 2024 (1. Januar bis 31. März 2024) bei 2,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,0 Milliarden Euro). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem währungsbereinigten Wachstum um 2,2 Prozent; berichtet liegt der Anstieg bei 0,6 Prozent. Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA: "Wir gehen davon aus, dass der Automobilmarkt in 2024 stagnieren wird. Die Branchenentwicklung im ersten Quartal ...

