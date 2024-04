Die Aktie von Rheinmetall präsentiert sich auch im jüngsten schwächeren Marktumfeld weiter enorm stark. Das Papier notiert nur wenig unter dem in der vergangenen Woche bei 571,80 Euro markierten Allzeithoch. Insbesondere im Zuge der Entwicklungen im Nahen Osten und der Ukraine sind Rüstungswerte weiterhin gefragt.Und Rheinmetall selbst drückt ebenfalls weiter aufs Gaspedal. In Litauen soll ein neues Werk zur Herstellung von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen entstehen. Am Dienstag schlossen hierzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...