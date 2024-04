Unterföhring (ots) -Gewonnen! Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf spielen am Dienstagabend auf Risiko und werden belohnt. Sie gewinnen die 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" und erspielen sich damit einen einmaligen Preis in der Jubiläumsstaffel. Statt 15 Minuten Sendezeit können die beiden Angestellten jetzt für 24 Stunden ProSieben übernehmen.Die Jubiläumsfolge von JKvsP7 erzielt in der Prime Time am Dienstag sehr starke 16,7 Prozent Marktanteil in der ProSieben Sender-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Der Programmtag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beginnt in der Nacht von Samstag, 20. April auf Sonntag, 21. April 2024 um 00:00 Uhr direkt im Anschluss an "The Masked Singer" und "Die ProSieben-Aftershow" und endet um 23:59 Uhr. Für die Planung und Gestaltung des 24 Stunden Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.24 Stunden von Joko & Klaas am Sonntag, 21. April 2024 von 00:00 bis 23:59 Uhr"Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zum Programmtag: #24hJKBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.04.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5759181