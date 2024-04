Zinssorgen und ein relativ schwacher Start in die US-Berichtssaison haben den DAX am Dienstag unter Druck gesetzt. Das deutsche Leitbarometer schloss 1,44 Prozent schwächer bei 17.66,23. Am Mittwoch macht immerhin die Adidas-Aktie Freude, während Continental schwache Vorabzahlen vermeldet hat. Infineon leidet unter den ASML-Ergebnissen.

Den vollständigen Artikel lesen ...