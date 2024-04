NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzüge (VW) von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 135 auf 150 Euro angehoben. Trotz der starken Rallye bei bestimmten Aktien bedeute die Verbesserung der Stimmung gegenüber dem Automobilsektor, dass die Endphase der Rallye noch bevorstehe, schrieb der nun zuständige Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungen in der Branche seien keineswegs überzogen, sondern lägen weit unter dem langfristigen historischen Durchschnittsniveau, obwohl die Margen und die Cash-Renditen sprunghaft gestiegen seien. Bei VW wartet der Experte auf Anzeichen dafür, dass die Wolfsburger endlich ihre aufgeblähten Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungskosten in Angriff nehmen und sich stärker auf die Steigerung der Rendite konzentrieren./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 15:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 15:29 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007664039