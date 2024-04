Zürich - Luciano Rizza, Country Managing Director Schweiz bei GFT Technologies, übernimmt ab 1. Juni 2024 die Leitung der Market Unit Financial Services bei Adnovum und wird Mitglied des Global Leadership Teams. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Fokus auf Exzellenz und Wachstum in einem sich ständig verändernden Marktumfeld. Luciano Rizza verfügt über langjährige Erfahrung in Führungspositionen und in der Begleitung von Transformationsprozessen ...

