Die Wohnungsbaugesellschaft LEG Immobilien, die Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung und Solarwatt haben eine der größten Photovoltaik-Mieterstrom-Anlagen in Deutschland offiziell eingeweiht. Im Berliner Viertel, einer Wohnsiedlung in Monheim am Rhein, wurde am Dienstag ein Mieterstrom-Projekt eingeweiht, das 118 Häuser mit insgesamt 1117 Wohnungen mit Strom aus Photovoltaik-Anlagen versorgt. Installiert wurden 4774 Solarmodule der Dresdener Solarwatt mit einer Leistung von 1,93 Megawatt und rund 10. 000 Quadratmetern Gesamtfläche. Zur offiziellen Einweihung der in Kooperation mit der Stadt ...

