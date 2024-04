Probleme in der Autozulieferung bekommt der Reifenhersteller im ersten Quartal wieder stark zu spüren. So gab es hier gestern Abend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen rote Zahlen zu vermelden. Und das, wo CONTINENTAL sich eigentlich für dieses Jahr deutlich bessere Geschäfte in der Sparte vorgenommen hatte. Im vergangenen Jahr war man hier operativ erstmals seit 2019 wieder mit einem Gewinn aus dem Jahr gegangen. Nicht schlimm genug: Die Zahlen fielen auch noch schwächer aus, als im Vorhinein ohnehin schon erwartet. Vor Zinsen, Steuern und bereinigt um Sondereffekte machte CONTI mit der Autozulieferung je 100 Euro Umsatz rund 4,30 Euro Verlust. Klar, dass die Aktie heute reagiert - und zwar nicht positiv. Vielmehr geht es zurück auf den tiefsten Stand seit Ende Oktober 2023. GOLDMAN SACHS senkte prompt sein Kursziel, ungeachtet dessen, dass CONTI die Jahresziele bestätigte.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken