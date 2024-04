Der Heizungskonzern Viessmann fertigt an seinem Standort Faulquemont in Frankreich die neue Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A, die mit dem klimafreundlichen Kältemittel R290 arbeitet. Viessmann Climate Solutions, ein Unternehmen der Carrier Global Gruppe, startet im französischen Faulquemont die Produktion der Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A. Nach dem Hochlauf einer Serienfertigung für Warmwasser-Wärmepumpen will das Unternehmen dort mehr als 30.000 Einheiten pro Jahr herstellen.Die Warmwasser-Wärmepumpe ...

