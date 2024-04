Berlin - Die SPD übt scharfe Kritik an der Formulierung zu Muslimen im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms. "Das Programm ist kein Zukunftsprogramm, sondern eine Reise in das verstaubte Gestern", sagte Fraktionsvize Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



"In diesen herausfordernden Zeiten ist Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt mehr denn je gefragt." Die Union mache aber das Gegenteil, kritisierte der SPD-Fraktionsvize weiter. "Sie forciert bewusst eine Politik der Vorurteile." Die Union hatte zuvor eine Aussage zum Islam im künftigen CDU-Grundsatzprogramm geändert und damit erneut Kritik des Zentralrates der Muslime in Deutschland auf sich gezogen.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken