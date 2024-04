FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.04.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 30 (35) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 290 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 490 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 775 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES URBAN LOGISTICS REIT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 142 PENCE - BERNSTEIN CUTS PENNON GROUP TO 'MARKET-PERFORM' (OPM) - PRICE TARGET 810 (930) PENCE - BERNSTEIN RAISES SEVERN TRENT TO 'OUTPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 2760 (2740) PENCE - BERNSTEIN RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1310 (1240) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS ASHMORE GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 170 (210) PENCE - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 640 (680) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2424 (2403) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES DIRECT LINE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 280 PENCE - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6630 (7040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2600 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 750 (500) PENCE - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 235 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS CUTS BROOKS MACDONALD TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 2145 PENCE - PEEL HUNT RAISES CLS HLDGS TO 'ADD' (HOLD) - RBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1925 (2050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5300 (5100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PENNON GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 850 (875) PENCE - UBS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 230 (273) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1020 (1090) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1045 (99) PENCE - 'BUY'



