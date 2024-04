Die Aktie von Borussia Dortmund hat nach dem Triumph in der Champions League am Vorabend zum Handelsbeginn am Mittwoch einen Sprung nach oben verzeichnet. Dank des 4:2-Siegs gegen Atlético Madrid haben die Schwarz-Gelben wieder eine hervorragende Position auf europäischer Ebene inne. Deutliches Aufwärtspotenzial sieht nun dieses Analystenhaus.Der jüngste sportliche Erfolg, ein 4:2-Sieg gegen Atlético ...

Den vollständigen Artikel lesen ...