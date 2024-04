Unterföhring (ots) -Kampf um Platz 2 in der Fußball-Bundesliga. Wer wird Vizemeister? Der VfB Stuttgart oder der FC Bayern München? Am 32. Spieltag empfangen die Schwaben den Rekordmeister zum Süd-Gipfel. SAT.1 überträgt das Top-Duell Dritter gegen Zweiter am Samstag, 4. Mai, live im Free-TV - auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team berichtet ab 15:00 Uhr aus der MHP Arena in Stuttgart.Die Live-Übertragung der Partie ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Die Vereinbarung umfasste insgesamt vier Live-Spiele in den Saisons 2022/23 und 2023/24 und endet mit der Begegnung VfB Stuttgart - FC Bayern München."ran SAT.1 Bundesliga" live - auch auf Joyn und ran.deSamstag, 4. Mai, ab 15:00 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern MünchenPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5759534