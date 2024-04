Unterföhring (ots) -Unterföhring, 17. April 2024 - Er ist der Mann der ersten Stunde bei Sky Sport News. Als Deutschlands erster und bis heute einziger Sportnachrichtensender am 1. Dezember 2011 um 12:00 Uhr seinen Sendebetrieb aufnahm, begrüßte Moderator Thomas Fleischmann die Zuschauer*innen zur ersten Sendung. Von diesen mittlerweile über 13 Jahren On Air und weit darüber hinaus erzählt der 42-jährige Franke nun in seinem ersten Buch EXTRAMETER.Als EXTRAMETER bezeichnet der Sportmoderator seine 800 Kilometer auf dem Jakobsweg. Die Erlebnisse dort bringen ihn zurück an emotionale, kuriose aber auch dramatische Stationen seines Lebens. Vom Solisten eines Knabenchors, der auf den großen Bühnen stand und sogar für die Queen sang, bis zu seinem aufsehenerregenden Outing live im Fernsehen bei Sky Sport. Er gibt verborgene Geschichten und private Gedanken preis, lässt teilhaben an der Faszination Sport und Medien und zeigt, wie er auch außerhalb des TV-Studios zu dem Menschen wurde, der er heute ist. Ausbrechen aus dem Alltag, Schmerzgrenzen überwinden und ganz nebenbei entdecken, was wirklich zählt im Leben. Seine Botschaft an alle Leser*innen: Habt Mut zum EXTRAMETER!Ehrlich, emotional, persönlich - so erzählt Thomas Fleischmann in EXTRAMETER viele aufregende Episoden aus der Sportwelt: "Es war faszinierend, wie mich die Etappen dieser Reise auf dem Jakobsweg an einzelne Erlebnisse aus der Vergangenheit erinnert haben. Plötzlich waren viele Details wieder ganz präsent. Als gäbe es ganz natürlich einen Zusammenhang. Oft hatte ich beim Schreiben noch feuchte Augen, so mitgerissen war ich von der Wucht, die diese Verbindung in mir ausgelöst hat." Diese Faszination hat der Sky Moderator zum Anlass genommen, dieses Buch zu veröffentlichen.Besonders sein beruflicher Werdegang rückt in vielen Kapiteln in den Fokus. Unterhaltsam berichtet Fleischmann zum Beispiel von außergewöhnlichen Begegnungen mit ehemaligen Sky Gesichtern wie Franz Beckenbauer oder Jörg Wontorra, genauso wie vom spannenden Reporter-Alltag mit Trainern und Spielern aus der Bundesliga in den Anfängen seiner TV-Karriere.EXTRAMETER (https://www.amazon.de/Extrameter-Jakobsweg-turbulente-Konzertb%C3%BChne-TV-Studio/dp/3758369150/ref=sr_1_1?crid=1AUQDSYASNUAS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.yiUEzqucR6N36h7se9OTqA__zTUsWfnp72eEmhI4LU_GjHj071QN20LucGBJIEps.sFCTaC9b0M_W9eeVKN7pudUBQ6vS7SzokJlT7p8blWg&dib_tag=se&keywords=extrameter+thomas+fleischmann&qid=1712932556&sprefix=Extrameter%2Caps%2C141&sr=8-1) ist unter der ISBN: 978-3-7583-6915-5 ab sofort überall erhältlich, wo es Bücher gibt - online und im Handel.Über den Autor:Thomas Fleischmann, geboren am 3. Oktober 1981, ist seit 2011 eines der prägenden Gesichter des Sportnachrichtensenders Sky Sport News. Die große Bühne lernte er schon früh in seiner Jugend als Solist beim bekannten Windsbacher Knabenchor kennen. Nach dem Abitur gelang ihm schnell der Sprung vom Konzertsaal ins Fernsehen, wo er ab 2002 zunächst für das RTL-Lokalfenster Franken TV und später für Sport1 und Liga total arbeitete, bevor er 2011 zu Sky Deutschland kam. Thomas Fleischmann lebt und arbeitet in München.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5759682