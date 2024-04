© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Aktie des Fahrzeugherstellers Rivian ist am Dienstag auf ein neues Rekordtief gefallen. Gibt es für Anleger noch Hoffnung?Bei den Aktien von Herstellern von E-Fahrzeugen haben Anleger aktuell wenig zu lachen. Die Absatzkrise bei First-Mover Tesla, der harte Preiskampf in China, die stark gestiegenen Zinsen auch für Fahrzeugfinanzierungen - all das belastet das Sentiment gegenüber Titeln der Branche stark. Unternehmensspezifisch kommen im Fall von Newcomern wie Nio und Rivian Profitabilitätssorgen hinzu, denn gerade kleinere Hersteller verlieren mit dem Verkauf von jedem Fahrzeug Geld - im Fall von Rivian sogar eine ganze Menge. Die Folge ist eine anhaltend schwache …