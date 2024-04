FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Evonik von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen erwartet er einen positiven Preiseffekt im Segment Nutrition & Care./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 13:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 13:43 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

