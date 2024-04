Seit Jahresbeginn sind wesentliche Neuerungen bei der Photovoltaik-Pflicht in der Hansestadt in Kraft. Nun soll eine Verordnung klären, wie und unter welchen Voraussetzungen die Verpflichtungen greifen. Hamburg gehörte zu den Bundesländern, in denen es eine Photovoltaik-Pflicht für Dächer und Parkplätze gibt. Zu Jahresbeginn trat das novellierte Klimaschutzgesetz in Kraft und es sieht vor, dass nicht nur bei Neubauten und Parkplätzen ab einer gewissen Größe die Pflicht zur Installation einer Photovoltaik-Anlage gibt, sondern auch bei Dachumbauten. Dies wurde auf 2024 vorgezogen. Der Hamburger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...