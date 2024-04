WTI fällt nach den hawkischen Äußerungen der Fed am Mittwoch auf $84,25 - Die Möglichkeit, dass die Fed die Zinssenkung verschieben wird, belastet das schwarze Gold. - Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die höheren Rohölimporte Chinas treiben die WTI-Preise an. - Western Texas Intermediate (WTI), die US-Rohöl-Benchmark, wird am ...

