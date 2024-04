Amazon ist in den USA inzwischen der größte private Betreiber von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht. Demnach hat der Handelsriese innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren mehr als 17.000 Ladegeräte in rund 120 Lagern in den USA installiert. Von den 2019 bei Rivian beauftragten 100.000 E-Lieferwagen, mit deren Einsatz in den USA Amazon 2022 begann, sind bis dato rund 13.500 ausgeliefert worden. ...

