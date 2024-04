Kinaxis Inc. (TSX:KXS), weltweit führend in der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, kündigte heute an, dass das Unternehmen eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des am 31. März 2024 zu Ende gegangenen ersten Quartals abhalten wird. Die Telefonkonferenz wird am Donnerstag, dem 9. Mai um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit von Chief Executive Officer John Sicard und Chief Financial Officer Blaine Fitzgerald geleitet, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das erste Quartal nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 8. Mai 2024, veröffentlichen.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ DATUM: Donnerstag, 9. Mai 2024 UHRZEIT: 8 Uhr 30 (US-Ostküstenzeit) ANMELDUNG FÜR DIE TELEFONKONFERENZ: https://registrations.events/direct/Q4I9141617384 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/189167848 (verfügbar für drei Monate)

Voranmeldung für die Telefonkonferenz

Investoren und Teilnehmer müssen sich vorab für die Telefonkonferenz anmelden. Nach erfolgter Anmeldung werden per E-Mail automatisch Anweisungen zur Teilnahme an der Telefonkonferenz versandt, darunter Informationen zur Einwahl und ein eindeutiger PIN-Code. Zum Zeitpunkt der Telefonkonferenz wählen sich die angemeldeten Teilnehmer mit den Nummern aus der Bestätigungs-E-Mail ein. Nach Eingabe ihres individuellen PIN-Codes werden sie direkt in die Telefonkonferenz geschaltet. Es empfiehlt sich, dass Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz für diese anmelden.

Über Kinaxis

Kinaxis is a global leader in modern supply chain orchestration. We serve supply chains and the people who manage them in service of humanity. Our software is trusted by renowned global brands to provide the agility and predictability needed to navigate today's volatility and disruption. We combine our patented concurrency technique with a human-centered approach to AI to empower businesses of all sizes to manage their end-to-end supply chain network, from multi-year strategic planning through down-to-the-second execution and last-mile delivery. For more news and information, please visit kinaxis.com or follow us on LinkedIn.

