Encore Wire aus den USA soll für 3,9 Mrd. € oder 290 $ pro Aktie übernommen werden. Das Unternehmen produziert Kupfer- und Aluminiumdrähte sowie Kabel für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude. Der Kauf, welcher im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden soll, aber noch der Zustimmung der Encore-Aktionäre bedarf, soll das Ergebnis je Aktie einschließlich Synergien um etwa 30 % erhöhen. Eine Kapital-erhöhung ist nicht notwendig. Damit sollte das Ziel von 2 Mrd. € EBITDA per 2027 wohl schon 2025 erreicht werden. Das kombinierte Unternehmen hätte einen Nettoumsatz von über 17,7 Mrd. € und in Summe ein bereinigtes EBITDA von rund 2,1 Mrd. € schon 2023 erzielt. Der US-Anteil am EBITDA würde so von 40 % auf 55 % steigen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 16.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Der Markt atmet aus!- ETF-Boom im März- BEIERSDORF mit gutem Start ins neue Jahr- DATA CENTER-Ausrüstermarkt unter der LupeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info