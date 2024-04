Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, nahm an einem Kamingespräch über die wirtschaftlichen Trends in Nordamerika im Washington Forum des Wilson Center in Washington, DC, teil. Powell sagte, dass die Leistung der US-Wirtschaft recht robust sei. Er fügte hinzu, dass die jüngsten Daten darauf hindeuteten, dass es in diesem Jahr keine ...

