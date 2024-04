Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York (Fed), John Williams, ein ständiges stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses (FOMC), erklärte am Dienstag, dass die Inflation in den letzten eineinhalb Jahren in allen Kategorien zurückgegangen sei. Williams nahm an einer Podiumsdiskussion im Economic Club of New York teil und gab einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...