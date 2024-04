New York - Angesichts wieder leicht sinkender Renditen am US-Anleihemarkt haben die Aktienbörsen in den USA am Mittwoch moderat zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial brachte es im frühen Handel auf ein Plus von 0,25 Prozent auf 37'893 Punkte. Die stark gestiegenen Zinsen am US-Kapitalmarkt hatten die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen belastet. Am Vortag war die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere auf den höchsten Stand seit November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...