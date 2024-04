Abbott Laboratories übertrifft Gewinnerwartungen - Aktie verliert deutlich

Werbung







Der US-Gesundheitskonzern Abbott Laboratories hat im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten als der Markt es erwartet hatte und sein Gewinnziel sogar anheben können.



Abbott Laboratories verdiente bei einem Umsatz von 9,96 Mrd. USD zwischen Januar und März 98 Cent je Aktie, wie das Unternehmen am Mittwoch vorbörslich mitteilte. Der Markt hatte mit einem Gewinn je Aktie von 95 Cent gerechnet. Damit übertraf der US-Konzern die Schätzungen der Wall Street und hob das untere Ende seiner Jahresprognose aufgrund robuster Verkäufe seiner medizinischen Geräte, einschließlich der Produkte zur Blutzuckermessung, an. Dennoch reagierte die Aktie im frühen US-Handel mit einem Minus von rund 5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen ein Gewinn von 4,55 bis 4,70 USD je Aktie. Hintergrund dieser verbesserten Jahresprognose ist die wiederaufkommende Nachfrage nach Gelenkersatz und anderen Operationen, die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurden. Branchenprimus und Hauptkonkurrent Johnson und Johnson erwartet, dass im laufenden Jahr die Anzahl der medizinischen Eingriffe über dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegen wird.









Was bringt die Dividendensaison? - kostenloses Live Webinar um 18:30 Uhr



Wir möchten Sie im kommenden Webinar tiefer in die Welt der Dividendensaison einführen. Dort werfen wir gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die Wirkung von Dividendenzahlungen bei Derivaten. Auch erklären wir die preisbeeinflussenden Faktoren von Optionsscheinen, damit Sie besser auf den Finanzmärkten vorbereitet sind.



Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Wie gewohnt gehen wir dabei auch auf Ihre Fragen ein. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 17.04.2024 um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC