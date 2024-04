In einer neuerlich veröffentlichten Studie hat die Bank of America ein Verkaufssignal für den Aktienmarkt identifiziert, das zumindest in der Vergangenheit mehrfach einen Abstieg vorausgesagt hatte. Was sollten Anleger jetzt tun? Der Aktienmarkt scheint aktuell in einer Konsolidierungsphase überzugehen und einige Experten sprechen sogar von einer möglichen Korrektur. Für letzteres Szenario hat die Bank of America in ihrer Befragung der Fondsmanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...