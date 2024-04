wO Börsenlounge: LVMH | ASML | Adidas - weitere schlechte News bei Nel und Varta

Zwei Aktien - ein Schicksal: Der Kurs fällt und fällt! Nel stürzt nach den Q1-Zahlen weiter in die Tiefe und bei Varta hat der Vorstandssprecher eigene Aktien nicht gerade zu einem glücklichen Zeitpunkt verkauft.Das hätte bei Varta auch anders laufen können und ich meine sogar, es hätte anders laufen müssen. In etwa zeitgleich mit der Veröffentlichung der schlechten Nachricht, dass Varta ein neues Restrukturierungsprogramm braucht, hat Vorstandssprecher Dr. Markus Hackstein eigene Aktien auf den Markt geworfen. Angesichts der Reaktion auf die Nachricht von Varta hat der Verkäufer noch einen guten Schnitt erzielt, die Käufer waren allerdings angeschmiert. Die Varta-Aktie startet am nächsten …

Den vollständigen Artikel lesen ...