Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US4837091010 Kandi Technologies Group Inc. 17.04.2024 VGG5214E1034 Kandi Technologies Group Inc. 18.04.2024 Tausch 1:1

CA58404N1096 Medaro Mining Corp. 17.04.2024 CA58404N2086 Medaro Mining Corp. 18.04.2024 Tausch 10:1

