(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.04.2024 - Die Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch insgesamt leichter. Der TecDAX gibt deutlich nach und auch die NASDAQ steht unter Druck. Hier geht es für Nvidia und AMD abwärts.Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 17.786 Punkten, wobei Adidas, Siemens Energy und Commerzbank im Plus lagen. Auf der Verliererseite standen Merck, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...