Der französische Luxusgüter-Konzern LVMH hat am Dienstagabend seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. LVMH bekommt nach seinem Rekordjahr 2023 nun eine schwächere Nachfrage zu spüren. Auf Eurobasis musste der Konzern im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von zwei Prozent hinnehmen. An der Börse kam das Ergebnis dennoch gut an. Die Aktie gewann an der Euronext 2,8 Prozent. Auch Analysten äußerten sich positiv.Die Umsatzzahlen lagen nach Einschätzungen von Analyst Piral Dadhania von der kanadischen ...

