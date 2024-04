Zespris Verkaufssaison 2024 in China läuft, wobei die preisgekrönten KiwiBrothers zum ersten Mal in lokalen Marketingaktivitäten vertreten sind und eine Ernte unterstützen, die um einiges größer ist. Die Maskottchen eröffneten die Saison in dem Hafen von Nangang und begrüßten die Ankunft der ersten Kiwi-Ernte an Bord des Charterschiffs...

