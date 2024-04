Die portugiesischen Exporte in dem Beerensektor erreichten 2023 einen Wert von 294 Millionen EUR bei einem jährlichen Wachstum von 16 %, so der spanische Verband FEPEX, der sich auf Daten beruft, die Portugal Fresh während des letzten Treffens der Erdbeer-Kontaktgruppe in Portugal Anfang dieses Monats zur Verfügung gestellt hat. Bildquelle: Pixabay FEPEX erklärt weiter,...

Den vollständigen Artikel lesen ...