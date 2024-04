Vom Beginn der aktuellen Saison 2023/24 an bis zur 13. Woche (31. März) erreichten die peruanischen Exporte von Tafeltrauben 62.540.548 Kartons mit je 8,2 kg, was einem Rückgang von 12,42 % im Vergleich zu dem entspricht, was in dem gleichen Zeitraum der vorherigen Saison verzeichnet wurde (2022/23), wo 71.404.349 Kartons verschickt worden sind, so berichtet ein Artikel von Agraria.pe,...

Den vollständigen Artikel lesen ...